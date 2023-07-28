На выходных в Краснодарском крае ожидаются сильные дожди с грозой

В ближайшие выходные погодные условия на Кубани будут переменчивы. Циклон будет постепенно отступать из региона.

В субботу, 29 июля в крае будет облачно с прояснениями. Местами пройдут дожди с грозой, в отдельных районах — ливни с градом и усилением ветра. Ветер будет западный 6-11 м/с, порывы местами достигнут 15-20 м/с. Температура воздуха днем прогреется до +24…29 °С, а ночью опустится до +17…22 °С. В горах днем +21…26 °С, ночью +10…15 °С.

В воскресенье, 30 июля на Кубани будет переменная облачность. Местами возможен дождь с грозой. На Черноморском побережье осадков не ожидается. Ветер западный с переходом в восточный 5-10 м/с. На побережье Черного моря возможны порывы до 12-14 м/с. В дневные часы температура воздуха поднимется до +26..31 °С, а ночью опустится до +14…19 °С. На Черноморском побережье днем +25…30 °С, ночью +18…23 °С. В горах днем +21…26 °С, ночью +10…15 °С.

Объявленное накануне в регионе штормовое предупреждение по непогоде действует до конца суток 29 июля, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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