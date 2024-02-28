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На выборах президента России досрочно проголосовали более 43 тыс. человек — ЦИК

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-vyborah-prezidenta-rossii-dosrochno-progolosovali-bolee-43-tys-chelovek-tsik
На выборах президента России досрочно проголосовали более 43 тыс. человек — ЦИК
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Досрочные выборы стартовали с 25 февраля.

Число проголосовавших по данным на вечер 27 февраля на заседании ЦИК сообщила глава Центризбиркома России Элла Памфилова.

«Досрочно проголосовало уже 43 тыс. 622 избирателя», — сказала она.

Досрочное голосование проходит в 18 регионах страны, сообщает RT.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», завершится досрочное голосование до 14 марта. Оно проходит в труднодоступных местах Архангельской области, Алтайского, Камчатского, Красноярского краев, Магаданской, Мурманской областей, Ненецкого автономного округа, Приморского края, Якутии и Тывы, Сахалинской области, Хабаровского края, ХМАО, ЯМАО и Чукотки. Досрочное голосование также стартует в регионах Донбасса и Новороссии.

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