На выборах президента РФ в Сочи проголосовала ветеран Вера Шибалова

Заслуженный учитель России, ветеран Великой Отечественной войны Вера Шибалова 17 марта посетила избирательный участок в школе № 14.

«Через три месяца мне будет 97 лет. С 18 лет я всегда прихожу на участок на выборы. Это для меня огромный праздник. Я голосую за Россию, за будущее нашей страны. Надо любить свою страну и быть ей верным всегда», – сказала Вера Шибалова.

На территории Сочи открыто 243 постоянных и 3 временных избирательных участка. Организацию работы по проведению выборов осуществляют пять территориальных избиркомов, сообщает пресс-служба мэрии курорта.

Читайте также: семья песковиков в Анапе проголосовала на выборах президента РФ.