На выборах президента РФ проголосовал вице-губернатор Кубани Андрей Коробка

Заместитель губернатора Краснодарского края посетил 17 марта один из избирательных участков в Динском районе.

«Мы все хотим жить в сильной стране, хотим светлое будущее для наших семей. Участие в голосовании каждому из нас дает возможность внести свой личный вклад в формирование именно таких перспектив», – сказал Андрей Коробка.

В регионе работают 2 тыс. 829 избирательных участков. Проголосовать можно сегодня до 20:00, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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