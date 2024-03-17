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На выборах президента РФ проголосовал вице-губернатор Кубани Андрей Коробка

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-vyborah-prezidenta-rf-progolosoval-vitse-gubernator-kubani-andrej-korobka
На выборах президента РФ проголосовал вице-губернатор Кубани Андрей Коробка
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Заместитель губернатора Краснодарского края посетил 17 марта один из избирательных участков в Динском районе.

«Мы все хотим жить в сильной стране, хотим светлое будущее для наших семей. Участие в голосовании каждому из нас дает возможность внести свой личный вклад в формирование именно таких перспектив», – сказал Андрей Коробка.

В регионе работают 2 тыс. 829 избирательных участков. Проголосовать можно сегодня до 20:00,  сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: явка избирателей в Краснодарском крае по данным на 10:00 17 марта составляет почти 70%.

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