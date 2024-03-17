На выборах президента РФ проголосовал вице-губернатор Кубани Андрей Коробка
Политика
17.03.2024 12:04
Заместитель губернатора Краснодарского края посетил 17 марта один из избирательных участков в Динском районе.
«Мы все хотим жить в сильной стране, хотим светлое будущее для наших семей. Участие в голосовании каждому из нас дает возможность внести свой личный вклад в формирование именно таких перспектив», – сказал Андрей Коробка.
В регионе работают 2 тыс. 829 избирательных участков. Проголосовать можно сегодня до 20:00, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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