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На Всесвятском кладбище Краснодара 29 апреля пройдет субботник

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-vsesvyatskom-kladbishhe-krasnodara-29-aprelya-projdet-subbotnik
На Всесвятском кладбище Краснодара 29 апреля пройдет субботник
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Субботник проведут с 10:00 до 13:00. К уборке может присоединиться каждый желающий.

Субботник проведут по инициативе городского Туристско-информационного центра. Затем для участников уборки проведут экскурсию «Забытые имена известных людей». Участникам субботника покажут захоронения известных жителей Краснодара, в числе которых — литераторы, политики, медики, казаки и ученые.

Ранее в рамках акции «Защитники Краснодара» активисты навели порядок на заброшенных могилах солдат Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Сейчас жители Краснодарского края в ходе голосования могут выбрать зеленые зоны для благоустройства. Всероссийское голосование проходит с 15 апреля по 31 мая на платформе 23.gorodsreda.ru. Территорию, которая наберет большего всего голосов, благоустроят в 2024 году по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды», который входит в нацпроект «Жилье и городская среда».

Читайте также: более 60 аварийных деревьев вырубят в районе заброшенного аквапарка в Краснодаре.

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