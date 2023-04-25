На Всесвятском кладбище Краснодара 29 апреля пройдет субботник
Субботник проведут с 10:00 до 13:00. К уборке может присоединиться каждый желающий.
Субботник проведут по инициативе городского Туристско-информационного центра. Затем для участников уборки проведут экскурсию «Забытые имена известных людей». Участникам субботника покажут захоронения известных жителей Краснодара, в числе которых — литераторы, политики, медики, казаки и ученые.
Ранее в рамках акции «Защитники Краснодара» активисты навели порядок на заброшенных могилах солдат Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Сейчас жители Краснодарского края в ходе голосования могут выбрать зеленые зоны для благоустройства. Всероссийское голосование проходит с 15 апреля по 31 мая на платформе 23.gorodsreda.ru. Территорию, которая наберет большего всего голосов, благоустроят в 2024 году по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды», который входит в нацпроект «Жилье и городская среда».
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