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Более 60 аварийных деревьев вырубят в районе заброшенного аквапарка в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-60-avarijnyh-derevev-vyrubyat-v-rajone-starogo-akvaparka-v-krasnodare
Более 60 аварийных деревьев вырубят в районе заброшенного аквапарка в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Жители Краснодара заметили технику на территории старого аквапарка на улице Береговой и пожаловались на вырубку деревьев.

Краснодарцы обеспокоены тем, что деревья вырубают незаконно.

«Разобрались в ситуации. В декабре специалисты выезжали на обследование деревьев по улице Береговая, 146, строение 1 (на территории парковки). После чего установили, что 11 деревьев имеют признаки аварийности и подлежат санитарной вырубке, 38 деревьев находятся в удовлетворительном состоянии и подлежат формовочной обрезке. На эти работы был оформлен порубочный билет», — сообщает МЦУ Краснодар в Telegram.

Кроме того, деверья обследовали на всем участке. Выяснилось, что 51 дерево имеет признаки аварийности и подлежит вырубке. Еще 36 деревьев находятся в удовлетворительном состоянии. Их обрежут. На эти работы также оформили документы. Все работы выполняются в соответствии с оформленными порубочными билетами.

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