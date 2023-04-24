Более 60 аварийных деревьев вырубят в районе заброшенного аквапарка в Краснодаре

Жители Краснодара заметили технику на территории старого аквапарка на улице Береговой и пожаловались на вырубку деревьев.

Краснодарцы обеспокоены тем, что деревья вырубают незаконно.

«Разобрались в ситуации. В декабре специалисты выезжали на обследование деревьев по улице Береговая, 146, строение 1 (на территории парковки). После чего установили, что 11 деревьев имеют признаки аварийности и подлежат санитарной вырубке, 38 деревьев находятся в удовлетворительном состоянии и подлежат формовочной обрезке. На эти работы был оформлен порубочный билет», — сообщает МЦУ Краснодар в Telegram.

Кроме того, деверья обследовали на всем участке. Выяснилось, что 51 дерево имеет признаки аварийности и подлежит вырубке. Еще 36 деревьев находятся в удовлетворительном состоянии. Их обрежут. На эти работы также оформили документы. Все работы выполняются в соответствии с оформленными порубочными билетами.

Читайте также: полиция проверит вырубку бамбуковой рощи в Сириусе.