На всероссийском форуме «Экосистема. Заповедный край» ждут «зеленую» молодежь

На всероссийском форуме «Экосистема. Заповедный край» ждут «зеленую» молодежь

Продвигать в жизнь передовые идеи, закладывать основы нового образа жизни, акцентировать внимание на то, что вчера еще всем казалось совсем неважным, достаточно сложно, и тем более, если тебе всего 18. И что в такой ситуации может быть важнее понимания, что ты не один, что рядом с тобой те, кто разделяют твои взгляды и работают в том же направлении?

Всероссийский молодежный экологический форум «Экосистема. Заповедный край», второй этап которого пройдет в Камчатском крае с 29 августа по 4 сентября, как раз для такой молодежи. Он собирает тех, кто влюблен в природу России, ведет экологичный образ жизни, занимается научными разработками, общественной и предпринимательской деятельностью в сфере экологии. Думаете, таких ребят немного? Ошибаетесь! Общее количество участников форума в этом году — порядка 8 тыс. человек!

Без страха к новому

Принять участие во втором этапе форума могут лидеры НКО и проектов в сфере экологии, активисты экологических движений, молодые ученые, деятели креативных индустрий и медиа в «зеленой» повестке, участники школьных экологических отрядов. Они обменяются практиками в области охраны окружающей среды, придумают, как повысить экологическую грамотность и экологическую культуру среди молодежи.

А опыт у них уже есть, молодежь и с молодежью в регионах работают немало. Так, в Краснодарском крае успешно проходит пилотный проект «Укоренись в Краснодаре. Зеленая школа». Еще зимой, в феврале, ребята во время экскурсий в парках и ботанических садах собрали семена деревьев, и затем прорастили их и сейчас кропотливо ухаживают за ростками, чтобы наступающей осенью посадить в своем школьном саду.

Под руководством ландшафтного дизайнера и кураторов школ от Общественного центра «Помоги городу» они трудились на мастер-классах по разработке концепции школьного парка, с вдохновением рисовали, чертили, проектировали и, конечно, мечтали о том, какой же будет ими созданная зеленая зона. Так в концепциях появились зоны для учебных занятий на свежем воздухе, для показа кино и школьных спектаклей, для пленэров и фотографирования, спортивных занятий и отдыха на качелях.

— Мы хотели, чтобы подростки, объединившись, начали обустраивать вокруг себя приятное зеленое пространство, в котором они смогут находиться на переменах и после школы, и, пройдя весь процесс от сбора семян до ухода за выращенным и высаженным в грунт деревом, научились ценить и беречь природу, — рассказала руководитель проекта «Укоренись в Краснодаре. Зеленая школа», лидер движения «Помоги городу» и председатель общественного совета по озеленению Краснодара Елена Шувалова. — Школьники, откликнулись, и с удовольствием продолжают свою работу даже во время летних каникул. Уверена, что любые объединяющие события, и тем более, такие масштабные, как Всероссийский форум «Экосистема. Заповедный край» простимулируют интерес молодежи к экологии край, страны и всей планеты, и активизируют их созидательную деятельность.

Стать лучшим и получить поддержку

Работа на форуме «Экосистема. Заповедный край» пройдет в трех направлениях: «Знания. Экология» — для молодых ученых, «Национальные приоритеты и экология» — для волонтеров, медийщиков, просветителей и креаторов и «Экотерриториия» — для активистов НКО и проектов в сфере экологии, представителей заповедников, зеленого бизнеса и профильных ведомств.

Лучшие инициативы участников форума поддержат грантами. Победители получат до 1,5 млн рублей на их воплощение. К слову, на грантовый конкурс первого этапа форума «Экосистема. Устойчивое развитие», который состоялся в Вологодской области, было подано 182 заявки. Поддержку Росмолодежи получили 13 проектов на общую сумму более 5,5 млн рублей.

— Сегодня тема экологии является крайне актуальной и важной. Что особенно радует — очень актуальной и важной для молодежи. Вопрос охраны окружающей среды, вопрос того, как мы относимся к собственной планете, вопрос о том, как мы не только можем минимизировать ущерб, но и участвовать в его восстановлении, является одним из самых приоритетных по социологическим исследованиям. 66% опрошенных поколения Z волнует вопрос экологии, — отметил первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации, председатель организационного комитета Сергей Кириенко.

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, заместитель председателя организационного комитета Виктория Абрамченко назвала экологию благородным и осознанным выбором:

— Мы в Правительстве проводим системную работу. Очень важно не отпускать это направление, работать в треке нормативно-правового регулирования, технологий, — сказала она. — Сейчас прорабатываем платформу «Знай Наших»: нам важно отработать отечественные технологии и не зависеть больше от геополитической ситуации, обеспечить все начатые инициативы».

Принять участие во втором этапе Всероссийского молодежного экологического форума «Экосистема. Заповедный край» могут молодые люди от 18 до 35 лет. Регистрация состоит из нескольких шагов: сначала необходимо посмотрите видеокурс и пройти тестирование на платформе Росмолодежь.События (https://events.myrosmol.ru/events/ecosystema), а затем заполнить заявку и прикрепить эссе в АИС «Молодежь России (https://grants.myrosmol.ru/events/320848d5-d11e-419b-8a88-ed2da811d9fc)» . Успеть все сделать надо до 09:00 29 июля, в этот момент прием заявок закончится.

Читайте также: «Университетский» Карасун: что будет на месте снесенных гаражей?