На Всероссийских соревнованиях по батутному спорту 79 наград получили спортсмены из Краснодарского края

В Краснодаре на площадке ледового дворца «ICE PALACE» провели турнир памяти Героя Советского Союза, летчицы Евдокии Носаль.

В соревнованиях участвовали 319 спортсменов из 14 регионов России, в том числе и Кубани. Участие в состязаниях также приняла команда из Беларуси во главе с действующим олимпийским чемпионом Иваном Литвиновичем.

Медали разыгрывали в течение двух дней в индивидуальных и синхронных прыжках на батуте, на акробатической дорожке и двойном минитрампе в нескольких возрастных категориях — от 9 лет и старше. Наибольшее количество наград завоевали кубанские спортсмены — 28 золотых, 24 серебряных и 27 бронзовых медалей.

«Наши батутисты в очередной раз доказали свое мастерство, добившись великолепного результата. Кубанские батутисты традиционно занимают лидирующие позиции не только в стране, но и в мире, свыше 30 человек входят в состав национальной сборной», — подчеркнул замгубернатора Кубани Александр Власов.

Также Власов отметил, что на Кубани батутным спортом занимаются около 4 тыс. человек, среди который 1 тыс. 186 спортсменов на площадке 18 отделений под управление 73 тренеров.

В крае развитием, популяризацией, подготовкой спортивного резерва, а также формированием кубанской сборной занимаются Центр олимпийской подготовки и краснодарская краевая федерация.

«Перед кубанскими спортсменами стояла задача испытать свое мастерство с ведущими батутистами из других регионов России, а также Белоруссии. Отмечу, что по сравнению с прошлогодним турниром уровень нашей юношеской сборной заметно повысился» — отметил министр физической культуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко.

Турнир памяти Евдокии Носаль проходит с 1980 года. С мая 1942 она участвовала в Великой Отечественной войне и совершила 354 боевых вылета. Погибла при выполнении задания в районе Новороссийска. По традиции к портрету Героя Советского Союза спортсмены возложили цветы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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