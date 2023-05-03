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На время легкоатлетической эстафеты в Сочи частично ограничат движение транспорта

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-vremya-legkoatleticheskoj-estafety-v-sochi-chastichno-ogranichat-dvizhenie-transporta
На время легкоатлетической эстафеты в Сочи частично ограничат движение транспорта
Фото пресс-службы администрации Сочи

Всего в эстафете «Спортсмены Сочи — в ознаменование Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» примут участие более 500 человек.

Эстафета пройдет 5 мая по маршруту от мемориала «Подвиг во имя жизни» по Курортному проспекту от пересечения с улицей Егорова до пересечения с улицей Горького, вокруг стелы Михаила Архангела и в обратном направлении по Курортному проспекту до пересечения с улицей Егорова.

Также будут заняты улицы, прилегающие к маршруту мероприятия. В связи с этим движение транспорта ограничат с 9:00 до 11:30. Подробную схему маршрута эстафеты и работы общественного транспорта в этот день можно найти здесь, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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