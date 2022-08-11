На восстановление популяции переднеазиатского леопарда на Кавказе потребуется 15–20 лет
Общество
11.08.2022 11:34
К такому выводу пришли ученые сочинского Центра восстановления леопарда на Кавказе.
Чтобы обеспечить устойчивую популяцию переднеазиатского леопарда, нужно хотя бы полсотни взрослых особей. Каждый год в естественную среду выпускают по три–четыре хищника.
Так, в июле самостоятельную жизнь начали Лео, Хоста и Лаура. Их передвижение кураторы отслеживают через GPS-ошейники.
Как писал интернет-портал «Кубань 24, леопарды освоились и начали успешно охотиться.
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