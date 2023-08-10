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На воду спустили аварийно-спасательное судно «Спасатель Ильин» в Новороссийске

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-vodu-spustili-avarijno-spasatelnoe-sudno-spasatel-ilin-v-novorossijske
Видео t.me/kravchenko_glava_nvrsk

Об этом глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил 10 августа в своих соцсетях.

Он отметил, что судно назвали в честь Игоря Ильина, который посвятил 38 лет своей жизни системе морского транспорта.

«Новое универсальное аварийно-спасательное судно спроектировано и построено по правилам и под надзором Российского морского регистра судоходства с усиленным ледовым классом. Оно имеет неограниченный район плавания и принадлежит Азово-Черноморскому филиалу «Морспасслужба», — написал мэр Новороссийска в Telegram.

Андрей Кравченко добавил, что спасатели не раз демонстрировали невероятное мастерство, ликвидируя пожары, предотвращая экологические катастрофы и спасая человеческие жизни. Он выразил уверенность, что экипаж «Спасателя Ильина» успешно справится с любыми поставленными задачами.

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