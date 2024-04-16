На упреки туристов президент Абхазии Бжания привел в пример Сочи

Президент Абхазии Аслан Бжания прокомментировал ситуацию с российскими туристами, которые остаются недовольны отдыхом.

По данным СМИ, туристы оставляют в интернете отзывы, в которых критикуют обслуживание и питание на курортах Абхазии. У главы республики спросили, надо ли работать над сервисом. В ответ на это Аслан Бжания привел в пример Сочи.

«А кому не нужно? Какие отзывы были 20 лет назад у тех, кто отдыхал в Сочи? Но все изменилось. Меняется и у нас. В последнее время в Абхазии стали появляться хорошие отели, а раньше таковых вообще не было. Их хозяева стараются принимать гостей на высшем уровне, и номера ничуть не хуже, чем в Сочи», — сказал Бжания.

Глава республики также напомнил, что на 250 тыс. жителей Абхазии приходится 500 тыс. туристов. При этом Сочи принял 7 млн гостей, больше народу едет туда.

«Но в Абхазии все бизнесмены понимают — качество услуг должно быть высоким, иначе уже никак. Если человек окажется в отеле, где его ценят и уважают, бизнесмены, что не заботятся о сервисе, быстро пожалеют о своем поведении», — цитирует Аслана Бжания aif.ru.

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