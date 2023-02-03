На улицы Краснодара вышла водооткачивающая техника
Сильный дождь в Краснодаре начался днем 3 февраля. По прогнозам синоптиков, он продолжится до позднего вечера.
Ситуацию на дорогах краевой столицы круглосуточно контролируют специалисты Центра мониторинга дорожного движения и транспорта и ЕДДС.
От жителей города поступило 10 заявок на откачку ливневых вод. Специалисты откачали в общей сложности 320 куб. м воды на улицах Российской, Тенистой, на Бульваре Строителей, Академика Королева, Комарова.
Четыре единицы водооткачивающей техники работают на улицах Автомобильной, Домбайской, Парижской и Тополиной, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
К оперативной ликвидации локальных подтоплений готовы 20 единиц спецтехники. Также в городе дежурит аварийная бригада по содержанию насосных станций.
При возникновении ЧС нужно звонить 8(861)214-33-36 или 112.
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