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На улицы Краснодара вышла водооткачивающая техника

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-ulitsy-krasnodara-vyshla-vodootkachivayushhaya-tehnika-2
На улицы Краснодара вышла водооткачивающая техника
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Сильный дождь в Краснодаре начался днем 3 февраля. По прогнозам синоптиков, он продолжится до позднего вечера.

Ситуацию на дорогах краевой столицы круглосуточно контролируют специалисты Центра мониторинга дорожного движения и транспорта и ЕДДС.

От жителей города поступило 10 заявок на откачку ливневых вод. Специалисты откачали в общей сложности 320 куб. м воды на улицах Российской, Тенистой, на Бульваре Строителей, Академика Королева, Комарова.

Четыре единицы водооткачивающей техники работают на улицах Автомобильной, Домбайской, Парижской и Тополиной, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

К оперативной ликвидации локальных подтоплений готовы 20 единиц спецтехники. Также в городе дежурит аварийная бригада по содержанию насосных станций.

При возникновении ЧС нужно звонить 8(861)214-33-36 или 112.

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