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Федеральные дорожники перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды на Кубани

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/federalnye-dorozhniki-pereshli-v-rezhim-povyshennoj-gotovnosti-iz-za-nepogody-na-kubani
Федеральные дорожники перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды на Кубани
Фото пресс-службы администрации Краснодара

По прогнозам синоптиков, в Краснодарском крае ожидаются обильные осадки. Кроме того, 4 и 5 февраля ночью и утром прогнозируют туман, гололедицу и налипание мокрого снега.

В связи с неблагоприятным прогнозом местное управление Росавтодора мобилизовало 104 единицы техники и 105 человек линейного персонала.

Все силы и средства перевели в режим повышенной готовности. На подведомственных организации трассах организовано дежурство специалистов и техники, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 4 и 5 февраля в Краснодарском крае будут холодными и дождливыми. Ожидаются дождь, снег, гололед и сильный ветер.

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