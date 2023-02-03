Федеральные дорожники перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды на Кубани
Общество
03.02.2023 19:28
По прогнозам синоптиков, в Краснодарском крае ожидаются обильные осадки. Кроме того, 4 и 5 февраля ночью и утром прогнозируют туман, гололедицу и налипание мокрого снега.
В связи с неблагоприятным прогнозом местное управление Росавтодора мобилизовало 104 единицы техники и 105 человек линейного персонала.
Все силы и средства перевели в режим повышенной готовности. На подведомственных организации трассах организовано дежурство специалистов и техники, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», 4 и 5 февраля в Краснодарском крае будут холодными и дождливыми. Ожидаются дождь, снег, гололед и сильный ветер.
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