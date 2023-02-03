Дождь, снег, гололед и сильный ветер ожидаются в выходные в Краснодарском крае

По прогнозу синоптиков, 4 и 5 февраля на Кубани будут пасмурными и дождливыми.

Причиной непогоды станет проходящий через территорию региона циклон. Ночью и утром ожидаются туман, гололедица и налипание мокрого снега.

В субботу в крае пройдут сильные осадки: дождь, мокрый снег, местами снег. На Черноморском побережье в отдельных районах вечером и ночью ожидается сильный дождь и мокрый снег. Температура воздуха в предгорных районах ночью опустится до -4…-9 °С, в горах — до -12 °С. Днем по краю будет +6 °С, на Черноморском побережье — +9 °С.

В воскресенье днем воздух прогреется до +6 °С, на Черноморском побережье — до +10 °С. Ночью в предгорных районах похолодает до -9 °С, на Черноморском побережье — до -2 °С.

Из-за фронтальных разделов циклона в регионе на выходных ветер усилится до 12-14 м/с. В Туапсинском районе порывы достигнут 17 м/с. В Новороссийске 5 февраля ожидается ураганный ветер до 23-28 м/с, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Читайте также: из-за сильных снегопадов в Красной Поляне ограничили въезд машин без зимней резины. По прогнозу синоптиков, 3 февраля с 19:00-22:00 и до середины дня 4 февраля в горной части Сочи будет идти очень сильный снег. В городе объявили штормовое предупреждение.