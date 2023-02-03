Из-за сильных снегопадов в Красной Поляне ограничили въезд машин без зимней резины
По прогнозу синоптиков, 3 февраля с 19:00-22:00 и до середины дня 4 февраля в горной части Сочи будет идти очень сильный снег. В городе объявили штормовое предупреждение.
В связи с этим ограничили въезд в горный кластер для автомобилей, не оборудованных зимней резиной. Жителям и гостям Сочи порекомендовали добираться в Красную Поляну на общественном транспорте — электричках или автобусах.
Из-за непогоды все коммунальные службы курорта перешли на работу в усиленном режиме. Сформировали круглосуточные дежурные смены. Для расчистки дорог приготовили 139 единиц снегоуборочной техники, сообщает пресс-служба администрации Сочи.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в горах Краснодарского края и Адыгеи 3 и 4 февраля ожидается сход лавин. По данным Краснодарского ЦГМС, с 18:00 3 февраля до 18:00 4 февраля в горах Краснодарского края и Адыгеи выше 1,5 тыс. метров будет лавиноопасно.
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