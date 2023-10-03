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На улицы Краснодара вышел транспорт, посвященный производительности труда

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-ulitsy-krasnodara-vyshel-transport-posvyashhennyj-proizvoditelnosti-truda
На улицы Краснодара вышел транспорт, посвященный производительности труда
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

КТТУ предоставило для размещения социальной рекламы национального проекта «Производительность труда» троллейбус и трамвай.

Замглавы краевого министерства экономики Светлана Салтанова отметила, что профильный нацпроект помогает делать рабочие места в России более комфортными и безопасными.

«Мы уверены, что наш просветительский проект будет полезен и руководителям, и работникам предприятий Кубани. Благодаря нему они смогут познакомиться с федеральными инициативами», — рассказала она.

Участниками нацпроекта «Производительность труда» стали уже более 280 региональных предприятий несырьевых отраслей экономики, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: аптечная сеть на Кубани увеличила выработку на 21% благодаря нацпроекту. Бережливые технологии внедряли в рамках нацпроекта «Производительность труда».

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