На улицы Краснодара опустился плотный туман, предвещающий резкое похолодание

Утром 4 декабря улицы краевого центра заволокло густым туманом, территорию края пересекает атмосферный фронт.

Он откроет дорогу холодным воздушным массам, а во второй половине дня вызовет кратковременные дожди, которые местами будут переходить в мокрый снег.

«Температура воздуха +9…+21 °С, к вечеру заметно похолодает. Ветер северный 5–10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 763 мм рт. ст. Во вторник кратковременные дожди с мокрым снегом, местами гололедица и 0…+2 °С», — написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram.

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