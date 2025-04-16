На улицах Сочи установят еще 300 камер видеонаблюдения

Об этом глава города-курорта Андрей Прошунин сообщил 16 апреля в своих социальных сетях.

«В этом году при поддержке края добавим еще три сотни камер для системы «Безопасный город». Их общее число на курорте в итоге приблизится к 4 тыс.», — написал Прошунин в Telegram.

По словам главы Сочи, установку техники планируют начать летом. Места, где появятся новые камеры, определят совместно с сотрудниками правоохранительных органов.

Прошунин отметил, что комплекс видеонаблюдения помогает поддерживать общественный порядок и оперативно реагировать на любые происшествия.

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