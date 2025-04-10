Камеры со встроенной нейросетью начнут искать подозрительные автомобили в Сочи

Камеры, оснащенные видеоаналитикой на основе искусственного интеллекта, готовят к запуску для борьбы с недобросовестными водителями на дорогах Сочи.

Аппаратуру с возможностью анализа видео запустит технологический партнер госкорпорации «Ростех» — компания NtechLab. Такой способ поиска недобросовестных водителей уже успешно работает в Анапе. А подобные «коробочные» решения применяются по всей стране сотрудниками ГАИ для оперативного выявления снятых с учета или автомобилей, принадлежащих лицам, лишенным водительских прав.

В будущем такие камеры могут появиться в ресторанах, коворкингах и барбершопах города-курорта.

«Новые «коробочные» продукты удобны для заказчиков. В дальнейшем предусмотрена возможность масштабирования системы в соответствии с потребностями бизнеса, города или региона», — цитирует гендиректора NtechLab Алексея Паламарчука. ТАСС.

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