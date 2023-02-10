На улицах Новороссийска начали работать первые муниципальные эвакуаторы

Об этом 10 февраля сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко. Он уточнил, что в городе-герое начали работать три муниципальных эвакуатора.

«В первую очередь мы будем направлять их на остановочные комплексы и к школам — жители часто обращают наше внимание на скопление автомобилей именно здесь», — написал Кравченко в Telegram.

Мэр Новороссийска выразил уверенность, что с появлением муниципальных эвакуаторов водители станут более дисциплинированными, и напомнил о необходимости соблюдения правил дорожного движения при парковке.

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