Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

На улицах Новороссийска начали работать первые муниципальные эвакуаторы

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-ulitsah-novorossijska-nachali-rabotat-pervye-munitsipalnye-evakuatory
На улицах Новороссийска начали работать первые муниципальные эвакуаторы
Фото пресс-службы администрации Новороссийска

Об этом 10 февраля сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко. Он уточнил, что в городе-герое начали работать три муниципальных эвакуатора.

«В первую очередь мы будем направлять их на остановочные комплексы и к школам — жители часто обращают наше внимание на скопление автомобилей именно здесь», — написал Кравченко в Telegram.

Мэр Новороссийска выразил уверенность, что с появлением муниципальных эвакуаторов водители станут более дисциплинированными, и напомнил о необходимости соблюдения правил дорожного движения при парковке.

Читайте также: Краснодар и Новороссийск вошли в топ-10 рейтинга городов РФ по развитию платных парковок. Сейчас платные парковки на постоянной основе есть только в 20 городах РФ.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Ученые: ядро Земли остановилось, но пугаться не стоит
Ученые: ядро Земли остановилось, но пугаться не стоит
Землетрясение в Турции: дойдет ли до Краснодарского края и стоит ли опасаться?
Землетрясение в Турции: дойдет ли до Краснодарского края и стоит ли опасаться?
Число жертв землетрясения в Турции превысило 16 тыс. человек
Число жертв землетрясения в Турции превысило 16 тыс. человек
В Новороссийске и Геленджике разбушевался ураган: ситуация на Черноморском побережье
В Новороссийске и Геленджике разбушевался ураган: ситуация на Черноморском побережье
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
  2. «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
  3. На улицах Новороссийска начали работать первые муниципальные эвакуаторы
  4. Человек, который любит оружие. Константину Пуликовскому — 75
  5. Привезти и не дать уничтожить: как краснодарские волонтеры помогают фронту
  6. Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
Прямой эфир
Мы в соцсетях