На улицах Краснодара появится еще 150 камер видеонаблюдения

Их добавят в муниципальную систему видеонаблюдения до конца года. Установка нового оборудования начнется в январе.

Также после обновления программного обеспечения благодаря функции ситуационной видеоаналитики система сможет автоматически реагировать на различные правонарушения в краевом центре и следить за ситуацией на водных объектах. Сейчас на балансе муниципальной системы видеонаблюдения насчитывается более 1350 камер.

Кроме того, в этом году для развития спасательных подразделений, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций планируется приобретение дополнительного оборудования и проведение ремонта на объектах аварийно-спасательных отрядов. Также на территории поселка Березового намерены построить пожарное депо, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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