В РФ предложили установить в школьных классах камеры для минимизации конфликтов

Записи с камер можно будет использовать в защиту учителей от несправедливых обвинений в превышении полномочий.

По словам председателя Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаила Ветрова, благодаря системе видеонаблюдения в школьных классах удастся сократить число конфликтных ситуаций между учениками и педагогами.

Эксперт отметил, что сейчас при таких ссорах ученики-очевидцы часто снимают происходящее на смартфоны. При этом такие видеозаписи могут искажать суть конфликта из-за выборочной съемки и манипуляций с монтажом, что в итоге подрывает авторитет педагога и школьной системы в целом. Свое предложение Ветров направил министру просвещения РФ Сергею Кравцову

«Учитывая актуальность, своевременность и необходимость принятия мер, прошу вас рассмотреть возможность оборудования отечественных школ и иных учебных заведений системами видеонаблюдения, устанавливаемыми в классах и помещениях, где проводятся учебные занятия», — приводит текст обращения RT.

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