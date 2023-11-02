На улицах Краснодара осенью высадят 1 тыс. декоративных деревьев

Во второй половине ноября на магистральных улицах краевой столицы начнут высаживать молодые деревья.

Специалисты по озеленению высадят 1 тыс. саженцев клена, груши Каллерианы Шантеклер, павловнии и липы. Это будут посадки и дополнительное озеленение.

«Эти виды деревьев отлично зарекомендовали себя в нашем климате, не требовательны к поливу и почвам, хорошо переносят резкие перепады температуры», — сказал директор Центра озеленения и экологии Краснодара Евгений Вечерка.

На клумбах города уже высадили 250 тыс. виол, 50 тыс. тюльпанов и крокусов, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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