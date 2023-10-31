Более 3 тыс. деревьев и кустарников высадят в Ореховой роще Анапы

Работы по озеленению парка «Ореховая роща» стартуют на следующей неделе.

Мэр Анапы Василий Швец и подрядчик во время встречи обсудили реконструкцию парка. По словам подрядчика, демонтажные работы в роще завершены. Сейчас рабочие выравнивают тропинки и кладут плитку, а также устанавливают опоры для уличного освещения.

С 6 ноября в парке стартует массовая высадка деревьев и кустарников. Всего посадят более 3 тыс. растений.

Парк «Ореховая роща» благоустраивают за счет средств курортного сбора. В парке проложили коммуникации для полива и освещения. Там появится новый фонтан вместо старого, а также различные малые архитектурные формы и лавочки, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

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