Историческую брусчатку в центре Ейска пообещали не менять на асфальт

Работы по благоустройству на улице Карла Маркса в Ейске продолжаются.

На этой улице сохранилась историческая брусчатка. Глава района Роман Бублик сообщил, что во время работ по благоустройству брусчатку сохранят.

«В городе осталось не так много мест, где сохранилась брусчатка времен Василия Васильевича Ненашева, а для меня важно, чтобы исторический облик нашего города сохранялся. Волнения жителей, которые писали мне в личные сообщения ВКонтакте о замене брусчатки на асфальт, напрасны. Брусчатка остается», — написал в своем Telegram-канале глава Ейского района Роман Бублик.

Глава муниципалитета добавил, что было принято решение о спиле деревьев. После завершения работ на улице Карла Маркса проведут озеленение.

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