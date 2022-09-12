На улицах Краснодара дежурит водооткачивающая техника
Общество
12.09.2022 23:11
В краевом центре с вечера 12 сентября идет ливень. По прогнозу синоптиков, осадки в Краснодаре продолжатся до утра 13 сентября.
Для ликвидации подтоплений на улицах города дежурит 20 единиц водооткачивающей техники. Также дежурит аварийная бригада по содержанию насосных станций.
Заявок на откачку воды от жителей краевой столицы пока не поступало. За ситуацией на улицах круглосуточно следят специалисты мэрии и ЕДДС.
При возникновении ЧС необходимо звонить по номерам: 112 или 8(861) 214-33-36, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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