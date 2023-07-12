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На участке трассы А-147 в поселке Лермонтово запустили реверсивное движение

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-uchastke-trassy-a-147-v-poselke-lermontovo-zapustili-reversivnoe-dvizhenie
На участке трассы А-147 в поселке Лермонтово запустили реверсивное движение

На трассе «Джубга — Сочи» в зоне ЧС продолжает работать дорожная и водооткачивающая техника, дежурные бригады устраняют последствия непогоды.

На участке трассы в районе поселка Лермонтово собираются пробки. Автоинспекторы запустили там тестовое движение в реверсивном режиме. на месте сильного разлива продолжают откачивать воду.

Сотрудники Госавтоинспекции Туапсинского района оказывают помощь водителям и постоянно мониторят ситуацию. Водителям рекомендуют отказаться от поездок в этом направлении, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее на одном из участков трассы Джубга — Сочи в Туапсе возобновили движение по двум полосам.

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