На участке трассы А-147 в поселке Лермонтово запустили реверсивное движение

На трассе «Джубга — Сочи» в зоне ЧС продолжает работать дорожная и водооткачивающая техника, дежурные бригады устраняют последствия непогоды.

На участке трассы в районе поселка Лермонтово собираются пробки. Автоинспекторы запустили там тестовое движение в реверсивном режиме. на месте сильного разлива продолжают откачивать воду.

Сотрудники Госавтоинспекции Туапсинского района оказывают помощь водителям и постоянно мониторят ситуацию. Водителям рекомендуют отказаться от поездок в этом направлении, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее на одном из участков трассы Джубга — Сочи в Туапсе возобновили движение по двум полосам.