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На участке трассы А-147 из-за ремонта ввели реверс в районе Катковой Щели в Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-uchastke-trassy-a-147-iz-za-remonta-vveli-revers-v-rajone-katkovoj-shheli-v-sochi
На участке трассы А-147 из-за ремонта ввели реверс в районе Катковой Щели в Сочи
Фото пресс-службы ФКУ Упрдор «Черноморье»

Реверсивное движение ввели на участке 122+700 км — 122+750 км трассы Джубга — Сочи в районе поселка Каткова Щель.

Это связано с тем, что из-за обильных осадков  летом на этом отрезке трассы образовался активный оползень. Территорию обследовали специалисты Упрдор «Черноморье». Они приняли решение о ремонте 50 м участка — там проведут укрепление склона и восстановят слои дорожной одежды.

Всего на трассе А-147 работы ведут на участке на 117 км в районе Волконки, на 122 км и между 143 и 158 км. Ремонт участка в Волконке завершат до конца недели, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

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