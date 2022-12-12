На участке трассы А-147 из-за ремонта ввели реверс в районе Катковой Щели в Сочи
Общество
12.12.2022 15:51
Реверсивное движение ввели на участке 122+700 км — 122+750 км трассы Джубга — Сочи в районе поселка Каткова Щель.
Это связано с тем, что из-за обильных осадков летом на этом отрезке трассы образовался активный оползень. Территорию обследовали специалисты Упрдор «Черноморье». Они приняли решение о ремонте 50 м участка — там проведут укрепление склона и восстановят слои дорожной одежды.
Всего на трассе А-147 работы ведут на участке на 117 км в районе Волконки, на 122 км и между 143 и 158 км. Ремонт участка в Волконке завершат до конца недели, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».
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