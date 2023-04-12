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На Туапсинский район 12 апреля обрушатся сильные дожди с градом

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-tuapsinskij-rajon-12-aprelya-obrushatsya-silnye-dozhdi-s-gradom
На Туапсинский район 12 апреля обрушатся сильные дожди с градом
Фото pexels.com

По данным синоптиков, 12 и 13 апреля в Туапсинском районе ожидаются сильный дождь, град и усиление ветра до 20 м/с.

Также ожидает подъем уровня воды в реках и водотоках и возникновение чрезвычайных ситуаций.

Отдел по делам ГО и ЧС администрации Туапсинского района призывает жителей и гостей курорта соблюдать меры безопасности, покинуть зоны возможных подтоплений — берег моря, рек, не выходить и не выезжать в горы и в лес во время непогоды, а также быть внимательными на дорогах.

В случае возникновения ЧС следует звонить по телефонам экстренных служб, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по прогнозу синоптиков, с 11 по 13 апреля в Краснодарском крае пройдут сильные дожди с грозой и град. Скорость ветра усилится до 20 м/с. В Мостовском, Усть-Лабинском, Лабинском, Отрадненском и Курганинском районах ожидается подъем уровней воды в реках, местами с превышением неблагоприятных отметок.

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