На центральной улице Сочи высадят 80 пальм высотой пять метров

«Зеленый каркас» курорта укрепляют и восстанавливают, продолжая работу, начатую в Год экологии.

В ближайшее время на улице Навагинской высадят 80 пальм. Работы выполнят за счет средств, полученных с курортного сбора.

«Сочи отличается своими климатическими условиями, которые позволяют высаживать декоративные растения практически круглый год», — рассказал мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Всего в текущем году на курорте высадят более 130 пальм высотой более пяти метров. Часть из них уже можно увидеть на улице Москвина, Курортном проспекте и около концертного зала «Фестивальный», сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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