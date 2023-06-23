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На Центральной набережной Сочи благоустроили зеленую зону возле концертного зала «Фестивальный»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-tsentralnoj-naberezhnoj-sochi-blagoustroili-zelenuyu-zonu-vozle-kontsertnogo-zala-festivalnyj
На Центральной набережной Сочи благоустроили зеленую зону возле концертного зала «Фестивальный»
Фото пресс-службы департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности Сочи

Благоустройство и озеленение Приморской набережной проводят по нацпроекту «Жилье и городская среда».

«Созданная композиция хорошо работает не только в дневное, но и в вечернее время, когда набережная становится более оживленной и романтичной. Эта замечательная точка притяжения для фотосъемки подарит возможность увезти на память одну из визитных карточек Сочи», — отметила замдиректора департамента по охране окружающей среды, лесопаркового сельского хозяйства и промышленности Сочи Елена Глебчук.

В центре композиции — круглый цветник из ковровых почвопокровных суккулентных растений. Здесь высадили около 3 тыс. седумов разных сортов. Кроме того, при благоустройстве зеленой зоны предусмотрели разновысотные террасы, декорированные натуральным камнем, сообщает пресс-служба департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности Сочи.

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