На трассе возле Горячего Ключа образовалась пробка длиной 5 км
Общество
08.03.2023 15:03
Серьезный затор в сторону Джубги появился 8 марта на федеральной трассе М-4 «Дон» от 1385 до 1390 км.
Пробка возле Горячего Ключа начинается перед железнодорожным вокзалом и длится практически до ресторана «Старый замок». По данным сервиса «Яндекс Карты», чтобы проехать эти 5 км автомобилистам потребуется не менее 33 минут.
Других заторов на трассе М-4 «Дон» между Краснодаром и Джубгой нет. Движение транспорта осуществляется в обычном режиме.
Читайте также: в Краснодаре 8 марта образовались сильные пробки возле Цветочного рынка. Серьезные заторы появились на улицах: 40-летия Победы, Героя Владислава Посадского, Героев-Разведчиков, Восточно-Кругликовской, Черкасской, Жлобы, 1-го Мая, Российской и Уссурийской.
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