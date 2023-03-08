На трассе возле Горячего Ключа образовалась пробка длиной 5 км

Серьезный затор в сторону Джубги появился 8 марта на федеральной трассе М-4 «Дон» от 1385 до 1390 км.

Пробка возле Горячего Ключа начинается перед железнодорожным вокзалом и длится практически до ресторана «Старый замок». По данным сервиса «Яндекс Карты», чтобы проехать эти 5 км автомобилистам потребуется не менее 33 минут.

Других заторов на трассе М-4 «Дон» между Краснодаром и Джубгой нет. Движение транспорта осуществляется в обычном режиме.

Читайте также: в Краснодаре 8 марта образовались сильные пробки возле Цветочного рынка. Серьезные заторы появились на улицах: 40-летия Победы, Героя Владислава Посадского, Героев-Разведчиков, Восточно-Кругликовской, Черкасской, Жлобы, 1-го Мая, Российской и Уссурийской.