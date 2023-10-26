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На трассе в Краснодарском крае столкнулись два Volkswagen, есть погибший

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-trasse-v-krasnodarskom-krae-stolknulis-dva-volkswagen-est-pogibshij
На трассе в Краснодарском крае столкнулись два Volkswagen, есть погибший
Фото ОМВД по Темрюкскому району

Авария со смертельным исходом произошла 26 октября в 11:10 на 9 км автодороги Темрюк — Фонталовская.

По предварительным данным, 35-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo на повороте не убедился в безопасности маневра и столкнулся с автомобилем Volkswagen Amarok под управлением 47-летнего жителя Самары.

В результате ДТП водитель Polo скончался на месте от полученных травм. Водителя Amarok с тяжелыми травмами отвезли в Темрюкскую ЦРБ, сообщает пресс-служба ОМВД по Темрюкскому району.

Читайте также: грузовик насмерть сбил пешехода, идущего ночью по трассе в Краснодарском крае. ДТП произошло 25 октября около полуночи в Усть-Лабинском районе на 52 км автодороги Краснодар — Кропоткин.

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