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На трассе в Катковой Щели в Сочи 28 апреля завершат работы и отменят реверс

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-trasse-v-katkovoj-shheli-v-sochi-28-aprelya-zavershat-raboty-i-otmenyat-revers
На трассе в Катковой Щели в Сочи 28 апреля завершат работы и отменят реверс
Фото t.me/transport_i_dorogi

Ремонтные работы на 122-м км трассы А-147 Джубга — Сочи в поселке Каткова Щель, пострадавшем от обильных осадков в 2022 году, завершаются на семь месяцев раньше срока. В настоящее время на участке завершается нанесение дорожной разметки.

До конца суток 28 апреля на этом участке снимут реверс и возобновят движение в штатном режиме.

Участок находится на повороте над крутым обрывом. Здесь установили 20 буронабивных свай длиной от 22 м до 25 м и подпорной стены длиной 44 м. Высота стены в самом широком месте — более 6 м, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье».

Читайте также: в Сочи до 1 июня дорожники снимут реверсивное движение на трассе Джубга — Сочи.  Речь идет об участке трассы между 143-м и 158-м километрами в районе поселков Вардане и Лоо.

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