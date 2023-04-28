На трассе в Катковой Щели в Сочи 28 апреля завершат работы и отменят реверс

Ремонтные работы на 122-м км трассы А-147 Джубга — Сочи в поселке Каткова Щель, пострадавшем от обильных осадков в 2022 году, завершаются на семь месяцев раньше срока. В настоящее время на участке завершается нанесение дорожной разметки.

До конца суток 28 апреля на этом участке снимут реверс и возобновят движение в штатном режиме.

Участок находится на повороте над крутым обрывом. Здесь установили 20 буронабивных свай длиной от 22 м до 25 м и подпорной стены длиной 44 м. Высота стены в самом широком месте — более 6 м, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье».

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