На трассе Сочи — Хоста ночью ограничат движение машин из-за ремонта

Работы по восстановлению дорожного покрытия на дороге местного назначения города-курорта будут проводить с 22:00 до 06:00.

Нижний слой дорожного покрытия укрепят за счет асфальтобетонной смеси высокого качества типа А22Нн, а верхний уложат из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси, которая отличается повышенной износостойкостью и улучшенными характеристиками сцепления.

Администрация Сочи приносит извинения за временные неудобства и просит водителей соблюдать установленные скоростные ограничения и быть внимательными при проезде ремонтируемого участка, сообщает МЦУ Сочи в Telegram.

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В первое утро после начала капитального ремонта Тургеневского моста подъезды к нему со стороны Адыгеи и Краснодара сковали 9-балльные пробки. По данным сервиса «Яндекс карты», в 7:15 автомобильный затор на подъезде к мосту со стороны Адыгеи на Тургеневском шоссе растянулся на 2,7 км, со стороны Краснодара на улице Тургенева — на 1,5 км.

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