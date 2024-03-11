На трассе под Тимашевском установят светофор по просьбе местных жителей

Об этом стало известно 11 марта на личном приеме граждан губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.

Местная жительница сообщила главе региона, что после строительства северного обхода Тимашевска люди в хуторе Ольховском столкнулись с проблемой — им приходится проезжать дополнительно около 8 км, чтобы попасть в станицу Днепровскую.

«Очевидно, что сегодняшняя ситуация не отвечает интересам жителей. Если где-то не доработали, важно вовремя отреагировать», — сказал Кондратьев.

Губернатор поручил скорректировать схему движения автомобилей в районе Ольховского и Днепровской. Министр транспорта Кубани Алексей Переверзев доложил, что для решения проблемы на этом участке трассы установят светофор, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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