На трассе под Армавиром сильный порыв ветра повалил на бок фуру и две «Газели»

На трассе под Армавиром сильный порыв ветра повалил на бок фуру и две «Газели»

Инцидент произошел вечером 18 августа около поселка Заветный.

Как сообщили очевидцы, ураган налетел ближе к вечеру, он сносил не только машины, но и валил деревья, ломал рекламные конструкции. Движение на участке трассы было затруднено.

На месте работали сотрудники скорой помощи, госавтоинспекции и спасатели. Работу осложнял ливень, который шел в районе происшествия. О пострадавших не сообщается.

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