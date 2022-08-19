На трассе под Армавиром сильный порыв ветра повалил на бок фуру и две «Газели»
Происшествия
19.08.2022 08:17
Инцидент произошел вечером 18 августа около поселка Заветный.
Как сообщили очевидцы, ураган налетел ближе к вечеру, он сносил не только машины, но и валил деревья, ломал рекламные конструкции. Движение на участке трассы было затруднено.
На месте работали сотрудники скорой помощи, госавтоинспекции и спасатели. Работу осложнял ливень, который шел в районе происшествия. О пострадавших не сообщается.
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