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На трассе под Армавиром сильный порыв ветра повалил на бок фуру и две «Газели»

Происшествия
19.08.2022 08:17
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-trasse-pod-armavirom-silnyj-poryv-vetra-povalil-na-bok-furu-i-dve-gazeli
На трассе под Армавиром сильный порыв ветра повалил на бок фуру и две «Газели»

Инцидент произошел вечером 18 августа около поселка Заветный.

Как сообщили очевидцы, ураган налетел ближе к вечеру, он сносил не только машины, но и валил деревья, ломал рекламные конструкции. Движение на участке трассы было затруднено.

На месте работали сотрудники скорой помощи, госавтоинспекции и спасатели. Работу осложнял ливень, который шел в районе происшествия. О пострадавших не сообщается.

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