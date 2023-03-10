На трассе между Новороссийском и Геленджиком затруднено движение из-за перевернувшейся фуры
Происшествия
10.03.2023 15:47
Авария произошла днем 10 марта на трассе М4 «Дон».
На фотографиях с места ДТП видно, что на закруглении дороги перевернулся большегруз. По данным ГИБДД, на федеральной трассе по направлению в Геленджик сохраняется заторовая ситуация.
На месте работают инспекторы ГИБДД, они регулируют дорожное движение на участке дороги, где произошла авария, сообщает Госавтоинспекция Новороссийска в Telegram.
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