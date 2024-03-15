На трассе М-4 «Дон» в Ростове-на-Дону изменили схему движения со стороны Кубани

С 18 марта на 1056 км федеральной автодороги М-4 «Дон» закроют съезд по направлению в Ростов-на-Дону со стороны Краснодара. Это необходимо для проведения ремонтных работ на путепроводе.

При этом движение из Москвы в сторону Краснодарского края на этом участке трассы будет продолжаться без изменений. Объехать закрытый съезд в Ростове-на-Дону можно будет через развязку на 1054 км.

Съезд на 1056 км автодороги М-4 «Дон» будет закрыт до конца ноября. Автомобилистов попросили учитывать эту информацию при планировании поездок, сообщает пресс-служба ГК «Автодор».

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