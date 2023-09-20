На трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае столкнулись три фуры, погиб водитель

Массовая авария с участие большегрузов случилась днем 20 сентября в Кущевском районе.

Предварительно, на федеральной автодороге М-4 «Дон» 67-летний водитель грузового автомобиля Renault Premium не справился с управлением и врезался в автопоезд MAN, который двигался в попутном направлении. От удара MAN столкнулся с грузовиком DAF, ехавший перед ним.

В результате ДТП водитель Renault скончался на месте от полученных травм. Инспекторы Госавтоинспекции проводят проверку по факту смертельной аварии, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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