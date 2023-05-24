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На трассе М-4 «Дон» между Горячим Ключом и Джубгой возникли сильные пробки

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-trasse-m-4-don-mezhdu-goryachim-klyuchom-i-dzhubgoj-voznikli-silnye-probki
На трассе М-4 «Дон» между Горячим Ключом и Джубгой возникли сильные пробки
Скриншот сервиса "Яндекс Карты"

Серьезные дорожные заторы на федеральной автодороге образовались днем 24 мая.

По данным сервиса «Яндекс Карты», пробка протяженность почти 9 км собралась по пути из Горячего Ключа в Туапсинский район возле села Хребтового — с 1404 по 1413 км трассы М-4 «Дон». Чтобы проехать этот участок, автомобилистам потребуется почти 1,5 часа.

На направлении из Джубги в сторону Горячего Ключа сильная пробка появилась около села Молдавановки. Протяженность затора составила 6 км — с 1420 по 1414 км. Этот участок дороги можно проехать за 50 минут.

По словам очевидцев, пробки на М-4 «Дон» образовались из-за проведения дорожных работ.

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