На трассе М-4 «Дон» между Горячим Ключом и Джубгой возникли сильные пробки

Серьезные дорожные заторы на федеральной автодороге образовались днем 24 мая.

По данным сервиса «Яндекс Карты», пробка протяженность почти 9 км собралась по пути из Горячего Ключа в Туапсинский район возле села Хребтового — с 1404 по 1413 км трассы М-4 «Дон». Чтобы проехать этот участок, автомобилистам потребуется почти 1,5 часа.

На направлении из Джубги в сторону Горячего Ключа сильная пробка появилась около села Молдавановки. Протяженность затора составила 6 км — с 1420 по 1414 км. Этот участок дороги можно проехать за 50 минут.

По словам очевидцев, пробки на М-4 «Дон» образовались из-за проведения дорожных работ.

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