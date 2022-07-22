На трассе М-4 «Дон» грузовик сбил насмерть женщину и скрылся

После ДТП водитель отъехал на обочину и около 10—15 минут стоял на аварийке. Затем скрылся.

Сейчас полиция Динского района ищет грузовой автомобиль и предполагаемого виновника аварии.

Полиция Динского района просит откликнуться водителей, которые проезжали по М-4 «Дон» со стороны Краснодара в сторону Динской 20 июля в период с 22:00 по 22:20 и имеют видеорегистратор. Обращаться можно по телефону инспектора ГИБДД: 8-918-477-63-09, сообщает газета «РВС».

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