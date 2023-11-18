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На трассе Горячий Ключ ‒ Хадыженск начали ремонт моста через реку Псекупс

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-trasse-goryachij-klyuch-hadyzhensk-nachali-remont-mosta-cherez-reku-psekups
На трассе Горячий Ключ ‒ Хадыженск начали ремонт моста через реку Псекупс
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Работы ведут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Длина моста через реку Псекупс составляет 37,5 метров.

«Сейчас выполнили основной комплекс мероприятий на мосту и подходах. Осталось завершить работы по обустройству дороги, организации и безопасности движения. Ремонт продлится до конца апреля 2024 года», — рассказал вице-губернатор Андрей Прошунин.

Дорожники уже очистили стальные конструкции пролетных строений от ржавчины, покрасили поверхность. Подготовили новые консоли с цоколем для перильного ограждения. Над опорами установили деформационные швы.

Кроме того, специалисты обустраивают два сооружения для очистки поверхностных сточных вод. Автономные модульные системы будут улавливать нефтепродукты и вещества из дождевых, талых и промышленных сточных вод.

На подходах к мосту восстановят дорожное полотно, укрепят обочины, заменят барьерное ограждение, установят дорожные знаки, восстановят дорожную разметку, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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