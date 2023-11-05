Кабмин выделит 611 млн рублей на модернизацию трассы Новороссийск — Керчь

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

По данным документа, опубликованного на сайте кабмина, правительство профинансирует обновление трассы А-290 «Новороссийск — Керчь» в опережающем порядке. В этом году на строительство и реконструкцию магистрали из резервного фонда кабмина выделят 611,1 млн рублей.

Чтобы увеличить транспортную доступность морпорта Тамань, на ремонт участка длиной 27 км с 73 километра по 100-й километр направят 321,1 млн рублей.

На строительство транспортной развязки с ж/д полотном в районе 16-го километра трассы в поселке Верхнебаканском направят 290 млн рублей. Новая развязка позволит снизить число аварий и решить проблему автомобильных заторов на железнодорожном переезде, пишет «Ъ-Кубань».

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