На трассе Джубга — Сочи ввели реверс из-за опрокинувшегося грузовика с сантехникой

Грузовик Volvo с прицепом опрокинулся 7 февраля около 21:50 на 103 км федеральной дороги Джубга — Сочи — граница с Республикой Абхазия.

По предварительным данным, грузовик перевозил сантехнику и был перегружен. Водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание. При ДТП никто не пострадал, движение было перекрыто. Произошел разлив топлива, сообщили интернет-порталу «Кубань 24», в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

В настоящее время на трассе осуществляется реверсивное движение по одной полосе. Саму фуру подняли, вскоре будут поднимать прицеп, сообщили утром 8 февраля в дорожном управлении.

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