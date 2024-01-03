На трассе Джубга — Сочи из-за ливней образовались переливы

Для обеспечения безопасности движения на участке дороги возле Джубги дежурит наряд ДПС.

«В связи с обильными и непрекращающимися осадками в виде дождя, на автодороге Джубга — Сочи с 5км+600 м на проезжей части образовались переливы. Движение автотранспорта бесперебойное. На месте дежурит наряд ДПС», — сообщает Госавтоинспекция Краснодарского края в Telegram.

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