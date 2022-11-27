На торги выставили имущество Афипского завода ЖБИ

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Имущество и оборудование разбито на два лота. Общая стартовая стоимость — 32 млн рублей.

В первом лоте выставлены генератор, металлоформы, формы внутриплощадочного колодца, а также формы лотков. Его начальная цена составляет 30,9 млн рублей.

Во втором лоте представлены железобетонные панели перекрытия, дорожные плиты, а также плазморез. Кроме того, машина контактной сварки и мозаичношлифовальная машина. Стартовая цена составляет 1,7 млн рублей.

Дата начала подачи заявок для участия в торгах назначена на 5 декабря.

Компания находится в стадии ликвидации с мая 2017 года. В апреле 2021 года конкурсный управляющий опубликовал отчет об оценке имущества. Общая стоимость имущества в количестве 386 единиц составляла 85 млн рублей, пишет «Коммерсантъ».

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