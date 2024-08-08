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На толпу мигрантов в самострое пожаловались в СК жители Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-tolpu-migrantov-v-samostroe-pozhalovalis-v-sk-zhiteli-sochi
На толпу мигрантов в самострое пожаловались в СК жители Сочи
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

С жалобой на мигрантов, нелегально живущих в многоквартирном доме в переулке Виноградном, обратились к председателю СК РФ Александру Бастрыкину местные жители.

Они рассказали, что в возведенном без согласования здании размещено большое количество иностранных граждан. Жильцы близлежащих домов опасаются за безопасность своих детей и неоднократно обращались в полицию. Однако их заявления оставили без внимания.

В СУ СК России по Краснодарскому краю по данному факту организована процессуальная проверка.

Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки под контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Маслову представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении, сообщает Информационный центр СК России.

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