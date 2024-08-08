Более 30 нелегальных мигрантов нашли на рынке в Краснодаре

В краевой столице полицейские снова провели рейд по выявлению нелегальных мигрантов.

Правоохранители выявили 31 приезжего из Таджикистана и Узбекистана, которые незаконно работали на рынке в Карасунском округе. Мигрантов доставили в отдел полиции, где проверили законность их пребывания на территории РФ.

В отношении двоих иностранцев составили протоколы об административном правонарушении за нарушение правил пребывания иностранным гражданином на территории РФ.

За неисполнение обязанностей по воинскому учету 29 иностранцев привлекли к административной ответственности, из них 18 — уже получили повестки в военкомат.

Кроме того, нелегальные мигранты выплатят штрафы, после чего их выдворят из страны, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

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